Türkiye Gazetesi

İlkadım ilçesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yaparken yaklaşık 1,5 yıl önce emekli olan 3 çocuk babası Osman Türkmen (50), evinde çocukları tarafından yerde yüzüstü hareketsiz yatarken bulundu.

ŞÜPHELİ ÖLÜME OTOPSİ

Eve giden polis ve sağlık ekipleri Osman Türkmen'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Türkmen'in ölümü şüpheli bulundu ve kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

70 yaşındaki adam ölü bulundu Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yaylada bıçaklanarak öldürülen bir kişinin cansız bedeni bulundu.

2 çocuk babası adamın feci sonu: Konum attığı noktada ölü bulundu İstanbul'da bir şahıs, arkadaşlarına bulunduğu noktayı konum atmasının akabinde, söz konusu bölgede kalbinden vurulmuş halde ölü olarak bulundu.