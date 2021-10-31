Türkiye Gazetesi

Kuzey Irak’ın Dalya üst bölgesinin 2’nci kilometresinin batısında bulunan emniyet bölgesinde tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu ile girilen silahlı çatışmada Kahramanmaraşlı Piyade Sözleşmeli Er İsmail Çiftçi ağır yaralandı.

ACI HABER BABA OCAĞINA ULAŞTI

Hastaneye kaldırılan İslam Çiftçi tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehidin acılı haberi Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesindeki baba ocağına verildi.

Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi’nin acı haberinin ulaşmasının ardından şehidin baba evinin bulunduğu sokağa ve evine Türk bayrakları asıldı.

7 kardeşli bir ailenin çocuğu olan şehit İslam Çiftçi, 1 Kasım Pazartesi günü öğle namazının ardından yapılacak olan cenaze töreninin ardından Andırın ilçesi Boynuyoğunlu Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Fuat Oktay'dan şehit asker Çalışkan için başsağlığı mesajı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'a rahmet diledi.

MSB açıkladı: 1 askerimiz şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesinde teröristlerce döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.