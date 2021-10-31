Otele ait dükkanda optikçilik yapan Hasan Hüseyin Talas, otel sahibinin abartılı önlemi yüzünden işyerlerine turistlerin giremediğini, aynı zamanda çirkin bir görüntü oluştuğunu dile getirdi.
Otel sahibinin tsunami olacak diyerek önlem aldığını belirten Talas, kiracıların korona nedeniyle düzenli ödeme yapamadığını, otel sahibinin asıl amacının kiracı olan esnafı zor durumda bırakmak olduğunu ileri sürdü.
Antalya’ya ‘sarı’ kodlu sel ve hortum uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'yı ‘sarı’ kod kategorisinde uyararak, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, ani kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.
Antalya’da iki gün de iki mevsim Antalya’nın yüksek kesimlerine dün yağan kar yağışının ardından vatandaşlar ve turistler bugün dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize girdi.