Türkiye Gazetesi

Kayseri Meligazi'ye bağlı Kılıçaslan Mahallesi, Mümin Sokak'ta hırsızlık olayı yaşandı. Zanlıyı, üzerine dökülen toz yakalattı.

İddiaya göre sokakta bulunan bi binanın birinci katına hırsız girdi. Balkondan camı kırıp içeri dalan şahıs, evde aldığı eşyaları kapının önüne dizdi. Bu esnada, devriye gezen polis ekipleri, şahsın hareketlerinden şüphelendi. Ekipler, ev sahibi gibi davranan şahsın yanına yaklaştı. Gencin üstündeki toz polisin dikkatini çekti.

Güvenlik güçleri, tozun balkon demirlerinden bulaştığını anladı. Yapılan GBT sorgulamasında 29 yaşındaki S.K'nin hırsızlık başta olmak üzere birçok suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Zanlı gözaltına alındı.

Hırsızlık zanlısı içtiği sigaradan yakalandı Manisa’nın Yunusemre ilçesinde iki evden hırsızlık yapan şüpheli içtiği sigaradan tespit edilerek Kırkağaç’ta yakalandı.

Jandarma kıyafeti giyip ev soyan hırsız cezaevi firarisi çıktı İzmir’in Ödemiş ilçesinde jandarma kıyafeti girerek eve hırsızlık yapmak için giren şüphelinin, cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.