Türkiye Gazetesi

Samsun Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan ve geçen sene emekli olarak göreinden ayrılan eski emniyet amiri, evinde çocukları tarafından ölmüş halde bulundu. Emekli amirin ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri, konu hakkında derinlemesine bir soruşturma başlattı.

CESEDİNİ ÇOCUKLARI BULDU

Alınan bilgiye göre, emekli emniyet amiri Osman Türkmen'i (50) çocukları, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde yaşadıkları evde yerde hareketsiz buldu. İhbar üzerine eve sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Türkmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Osman Türkmen'in ölümünün şüpheli bulunması üzerine savcılık soruşturma başlattı.

Türkmen'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Osman Türkmen'in Samsun Emniyet Müdürlüğünde görev yaptığı ve geçen yıl emekli olduğu öğrenildi.

Evinde ölü bulunan adamın katili şoke etti: Önce ikram ettiği tatlıyı yemiş sonra öldürmüş Adana'da evinde ölü olarak bulunan şahsın, kardeşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. İfadesinde abisinin kendisini uyuşturucuya alırştırdığını söyleyen zanlı, tatlı yedikleri esnada cinayeti işlediğini itiraf etti.

3 gündür aranan genç evinde öldürülmüş halde bulundu Düzce'de kendisinden 3 gündür haber alınamayan genç, evinin banyosunda sırtından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.