Türkiye Gazetesi

Trafik kazası, yine bir cana mal oldu. Kocaeli'de belediye otobüsü ve bir otomobil çarpıştı. Kazanın şiddeti ile otomobil şoförü kadın ağır yaralandı. Hemen tedavi altına alınan kadın sürücü, tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ VE OTOMOBİLDE BULUNAN BİR ŞAHIS DAHA YARALANDI

Kaza, Darıca ilçesi Aşıroğlu Caddesi ile Mithat Paşa Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aşıroğlu Caddesi üzerinde seyir halinde olan Emrah K. idaresindeki belediye otobüsü ile Fatma Tıngır yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada otobüs şoförü Emrah K., otomobil sürücüsü Fatma Tıngır ve otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Belediye otobüsü ve otomobildeki hasar, kazanın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alınan Fatma Tıngır, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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