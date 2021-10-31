Türkiye Gazetesi

Zonguldak'ta yaşlı adamın yürüyüş keyfi korkunç bir sonla bitti. Temiz havada yürüyüş yapan yaşlı adam bir anda fenalaşıp yere düştü. Olay yerindeki vatandaşların haber vermesi üzerine sağlık ekipleri tarafından hemen hastaneye kaldırılan talihsiz adam hastanede hayatını kaybetti.

ARKADAŞLARI ŞOKE OLDU

Olay, akşam saatlerinde Ereğli Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir kafenin önünde meydana geldi. Arkadaşları ile sahil kenarında yürüyen Mahmut Saka (72) bir anda rahatsızlanarak yere düştü. Arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar şoke olup baygın adamın yardımına koştu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine yakın bir kafede oturan ve sağlıkçı olduğu öğrenilen kadın, yerde yatan Saka'ya bir süre müdahale ederek kalp masajı yaptı. Bazı vatandaşlar da olayı meraklı gözlerle izlediği görüldü. Kalbinin durduğu öğrenilen Saka çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesiyle olay yerine gelen ambulans ile ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Mahmut Saka'nın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

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