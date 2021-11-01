Türkiye Gazetesi

İstanbul Nişantaşı Vali Konağı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Atakan Sönmez (20), trafikte yaşanan kavgada N.T. ve Ü.T. isimli şahıslar tarafından göğsünden bıçaklandı. Can havliyle koşarak kaçan genç, trafik ekibini görünce yanlarına gidip yardım istedi.

YAPTIĞI TAMPONLA HAYATTA KALMASINI SAĞLADI

Araç içerisindeki polisler gencin ilk olarak ne istediğini anlamayarak araçtan aşağıya indi. Bu sırada Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görev yapan kadın trafik polis memuru Sema Küçükşimşek, gencin göğsünden bıçaklandığını anlayarak yere oturmasını isteyip müdahale etmeye çalıştı. Küçükşimşek, gencin tişörtüyle kanayan bölgeye tampon yapıp hayatta kalmasını sağlarken, diğer polis 112’yi arayarak ambulans istedi. Çevredeki vatandaşlar ise polislerin çevresine toplanarak, cadde üzerinde yoğunluğa sebep oldu.

SANİYELİK KARARLA HAYATA TUTUNDU

Küçükşimşek, uzun süre tampon yapmaya devam ederken, ambulans trafik yoğunluğundan olay yerine ulaşmakta zorlandı. Ambulansın olay yerine ulaşamaması üzerine kadın trafik polisi Sema Küçükşimşek ve ekip arkadaşı yaralı genci ekip aracına alarak Nişantaşı’ndaki özel bir hastaneye götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan genç, polislerin saniyelik olarak verdikleri kararla hayata tutundu.

Doktorların baygınlık geçiren gencin kısa bir süre daha hastaneye getirilmemiş olması hâlinde hayatını kaybedeceğini söylediği öğrenildi.

Radara yakalanmamak için kurduğu düzenek polisleri şaşkına çevirdi! İstanbul’da kontrol noktasında polis ekipleri şüphe üzerine bir kamyonu durdu. Kamyon sürücüsünün radara yakalanmamak için plakayı gizleyen düzenek bulundu. Polisler karşılaştıkları olay karşısında şaşkına dönerken, araç sahibine ceza yağdırdı.

Önce bıçakladı sonra gasp etti, polisler yakaladı Malatya'da bıçakla yaraladığı kişinin cep telefonunu gasp eden şahıs, polis ekipleriyle girdiği kovalamaca sonucu yakalandı.