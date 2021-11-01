Türkiye Gazetesi

Duygu YILMAZ

İmza niteliği taşıyacak kadar güçlü bir ofis şıklığı elde etmek için sürekli kendini yenileyen trendlerden ilham almakta fayda var. Gününün çoğunu ofis ortamında geçiren kadınlar hâliyle iyi hissedebilmenin yanında rahat da olmak istiyor. Bunu oluşturmak ise zor değil. Birkaç yıldız parçayla günlük kıyafetlerinizi bile ofis ortamına uydurmanız mümkün.

Ofis şıklığı denilince şüphesiz ilk akla gelen blazer ceketler. Her kadının gardırobunun kurtarıcı seçenekleri arasında yer alan bu zamansız parçalar sayesinde kıyafetler bir anda göz alıcı bir hâle geliyor. Kot pantolonun üzerine giyeceğiniz deri bir blazer ceket ile bir anda spor şık ama kendinden emin bir tarza sahip olabilirsiniz.

Bir diğer zamansız parça ise tabii ki kalem etekler. Tarzınızla fark oluşturabilmek için klasik parçaları, modern aksesuar ve giyim ürünleriyle birleştirmek gerekiyor. Kalem etek, spor ayakkabı ve takı uyumunu gözünüzün önüne getirdiğinizde hem şık hem de rahat bir kombin olduğunu fark edeceksiniz. Ya da kaşmir bir pantolon ceket takımı ile basic bir tişörtü birleştirebilirsiniz.

Renk renk gömlekleri de hem kot hem de kumaş pantolonla kombinlediğinizde kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacaktır. Saten gömlekler de kot pantolonlarla güzel bir uyum yakalayacaktır. Tarzınıza son dokunuşu ise trençkotlar ile yapabilirsiniz. Mağazalarda boy boy, renk renk yerini alan trençkotlardan bir tane edinmenin tam zamanı!

TEK PARÇANIN GÜCÜ BAŞKA

Kadın modasında her zaman elbiseler bir sıfır önde yer alıyor. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte soğuyan havalarda işe giderken ne giyeceğim diye düşünmek istemiyorsanız triko elbiselere dolabınızda yer açın. İlk bakışta şıklıktan uzakmış gibi görünen triko elbiseleri belinize takacağınız deri bir kemer ve uzun sivri burun bir çizmeyle şıklığınızdan ödün vermeden rahatlığa kavuşabilirsiniz.

RENK SEÇERKEN DİKKAT!

Sezonun ofis modasına damgasını vuran krem, camel, bej ve pudra gibi tonlar her mevsim şık görünmenize yardımcı olacaktır. Ancak siyahın asaletini de unutmamak gerek.

Her bir parçası el emeği! Kırmızı küre kadınların eseri Atatürk Kültür Merkezinde yer alan 15 bin özel seramik parçasının birleştirilmesiyle oluşturulan “kırmızı küre”,18 kişilik özel ekiple 3,5 ayda yapıldı.