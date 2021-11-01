Türkiye Gazetesi

Tarık Aşık, 2000 yılından bu yana gönüllü olarak İstanbul’un farklı noktalarından denize dalıyor. Dalgıç kıyafetini giyiyor, tüpünü sırtlıyor ve Boğaz’ın mavi sularında kayboluyor. Mesleği de dalgıçlık olan Aşık, İstanbul’un incisi Boğaz’ın derinliklerini kirleten ne varsa çıkartıyor.

Her dalışında özellikle misinalardan kopan onlarca olta kurşununu çıkardığını ifade eden Aşık “Gönüllü olarak deniz altında temizlik yapıyorum. Genelde olta kurşununa denk gelip bulduklarımı su yüzüne çıkarıyorum. Çünkü kurşun, denizdeki canlılara zarar veriyor. Balık tutanların oltasındaki kurşun kopunca çıkaramıyorlar, kurşun maalesef uzun süre deniz altında kalıyor” şeklinde konuştu.

ESKİ NAL BİLE ÇIKIYOR

Beykoz, Emirgan, Çubuklu, Kandilli gibi noktalardan dalışlar gerçekleştirdiğini dile getiren dalgıç, denize nal gibi çok farklı objelerin atıldığına dikkat çekti.

Deniz altından çok eski ürünler, tarihî eserler çıkabildiğini söyleyen Aşık “Çok eski bir nal, tarihi belli olmayan mermi, gazoz şişeleri ve takılar bulduğum da oluyor. Önceki dalışlarımda on yıllarca önceye ait eşyalara denk geldim. Delikli demir para, eski PTT jetonları da denizden çıkardım" dedi.

Denize atılan çöplerin deniz canlılarına zarar verdiğini tekrar hatırlatan Aşık, vatandaşları Boğaz’ın kirletilmemesi konusunda uyardı.

İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü Makine arızası yapan kargo gemisi İstanbul Boğazı'na demir attı. 120 metre boyundaki gemi kıyılar metreler kala durabildi.

Balıkçılar şaşkına döndü: 60 yıl sonra boğazda kılıç balığı yakalandı İstanbul Boğazı'nda lüfer avına çıkan balıkçılar beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. 60 yıldır boğazda görülmeyen kılıç balığı balıkçıların ağlarına takıldı.