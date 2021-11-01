Türkiye Gazetesi

Meram’ın en önemli yatırımlarından biri Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ilk temel, düzenlenen törenle atıldı.

Sahibata Mahallesi Şükran Dönüşüm Projesi’nin bu aşamaya gelmesi için büyük gayret ve fedakârlık ortaya koyduklarını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 5 ayrı etaptan oluşan ve Meram’ın en önemli yatırımlarından biri olan bu projenin ‘Tescilli Ada Etabı’ hakkında şu bilgileri verdi:

"Hâlihazırda bulunan 3 tarihî yapının yanına 6 adet tarihî binanın ve eserin taşınacağı Tescilli Ada etabımız ise Hasankeyf’ten sonra Türkiye’nin ikinci büyük tescilli bina taşınma işi. Zabıta Karakolunda bulunan iki tarihî bina ve Hâkimevinden sonra diğer alanlardan taşınacak ve aslına uygun olarak yeniden inşa edilecek. Birbirinden değerli 6 eserle birlikte toplamda 9 eser tek bir adada toplanacak. Burada tarih âdeta küllerinden yeniden doğacak. Bu ecdat mirası yapıların hemen yanı başında, modern ama tarihî dokuları yeniden canlandırdığımız sosyal alanların yükselmesiyle bu tarihî alan, kültür ve turizm açısından Konya’nın yeni cazibe merkezi hâline gelecek. Daha önce kullanılan fonksiyonları neyse kafe, restoran ve otel gibi ticari ve sosyal alanlar olarak projelendirilen bu yapılar sayesinde akşam ve gündüz sürekli bir hareketliliğe kavuşacak."

BAŞKAN KAVUŞ: ÂDETA İĞNE İLE KUYU KAZDIK AMA NİHAYETİNDE AZMİMİZİN SEMERESİNİ ALDIK

Büyük bir titizlik ve profesyonellikle sürdürülen, Türkiye’ye örnek bu dönüşüm projesinin tamamlandığında Konya’ya yeni bir sosyal alan, turizme yeni bir lokasyon, kültür hayatına yeni bir soluk ve ticarete yeni bir hareket ve bereket kazandırılacağını ifade eden Başkan Kavuş “Sadece bizim değil, Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himaye ve destekleri, Çevre ve Şehircilik Bakanı’mız Murat Kurum, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Uğur İbrahim Altay, ekipleri ve milletvekillerimiz de bu projeyi bu denli sahiplenmemiş ve çaba sarf etmemiş olsa bu aşamaya gelmemiz söz konusu olmazdı. Çünkü, bölgedeki çalışmalarımızda Müze Müdürlüğüne bağlı ekiplerimizle sahada adeta iğne ile kuyu kazdık ve her iğne darbesinde yeni bir engel karşıladı bizi. Çıkan her tarihî eser bizleri bir taraftan sevindirirken diğer taraftan işlerimizin uzamasına sebep oldu. Tarihe zarar vermemek adına çıplak eller ve küçük çapalarla kazılar yapıldı. Çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle ve tarihe azami saygı çerçevesinde yürüttük. Bu noktada Anıtlar Kurulu başkan ve üyelerine de bu süreçte verdikleri destek ve yönlendirmeleri için de teşekkür borçluyum. Proje çerçevesinde inşaat alanını yarı yarıya düşürerek şehircilik adına eşine az rastlanır bir çalışma ortaya koyduk. Şükran kentsel dönüşümünün bu ilk temeli, Bizim Meram’a, Benim Şehrim Konya’ya hayırlı olsun” dedi.

BAŞKAN KAVUŞ: BU RPOJE KENTSEL DÖNÜŞÜM ANLAYIŞINDA YENİ BİR ÇIĞIR AÇTI

Dönüşümü önemli kılan özelliklerden birinin de bölge itibarıyla şehrin merkezindeki bu alanın ranta kurban edilmemesi olduğunu vurgulayan Başkan Mustafa Kavuş “Bizler burada imar yoğunluğunun ve yapı stokunun azaltılarak doğal alanların çoğaltılıp yatay mimariye uygun yapıların inşa edileceği ve bölgesel nüfus yoğunluğunun azaltılacağı bir dönüşüm anlayışını uyguladık. Yıkımdan önce 217 bin m² konut, 45 bin metrekare de iş yeri olmak üzere yaklaşık 262 bin metrekarelik inşaat alanına sahip binaların bulunduğu bölgede bizim yapmayı planladığımız ve projelendirdiğimiz inşaat alanı 117 bin m² civarında. İşin kolayına kaçmadık, rantı da düşünmedik. Şehrimiz genelinde yapılan yatırımlarda bunun başka örneklerini de görmek mümkün. Şükran Dönüşüm Projesi gerek maliyet olarak gerekse alan olarak sadece Meram’ın değil Konya’nın en büyük projelerinden biri. Özellikle maliyeti bakımından sadece Meram’ın değil Konya’nın da devasa projelerinden biridir. Böylesi ciddi bir maliyet, emek ve ekip gerektiren bu çalışmada bu aşamaya geçmış olmaktan mutluyuz, gururluyuz” diye konuştu.