Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Ardahan dışında) bölgeleri ile Çorum ve Amasya çevrelerinin yağmur ve sağanak, Akdeniz, Güney Ege ile Güneydoğu Anadolu’nun yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

8 İLDE KUVVETLİ OLACAK

Yağışların; Antalya, Isparta, Aydın, Muğla, Tunceli, Muş, Bingöl çevreleri ile Diyarbakır’ın doğusunda yerel olarak kuvvetli, olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Karadeniz kıyıları ile Marmara'da kuzey ve batı, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 19

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı 16

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 20

Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 24

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 21

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu 14

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Meteoroloji'den 4 bölgeye kuvvetli sağanak uyarısı | 31 Ekim 2021 Hava durumu Muğla, Aydın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Batman, Siirt, Şırnak, Muş, Van'ın güneyi ile Bitlis ve Hakkari çevrelerinde bugün yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji tek tek saydı ve uyardı: Kuvvetli geliyor Meteoroloji tarafından pazar günü hava tahmin raporu yayımlandı. Yayımlanan rapora göre yurt genelinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.