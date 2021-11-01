Türkiye Gazetesi

Adana’nın Çukurova ilçesinde akıl almaz olay. Babası yurt dışında çalışan Ö.G., iddiaya göre annesinin dışarıda olduğu sırada sinir krizi geçirerek evdeki tüm eşyaları sokağa attı. Ardından ise evi ateşe verdi.

EVDEKİ EŞYALARI ATEŞE VERDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin ikna çabalarına rağmen eline geçen ne varsa savuran Ö.G., daha sonra evdeki eşyaları ateşe verip, balkondan çevreye küfürler yağdırmaya başladı.

İTFAİYE EKİPLERİ YARDIMA KOŞTU

Polisin durumu telsizle bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

SİGARA İÇİP KÜFÜRLER YAĞDIRDI

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, alev alev yanan evin balkonunda sigara içirip, küfürler yağdıran gence merdivenli araçla ulaştı.

KALABALIĞA SALDIRDI

Alevlere kapılmaktan son anda itfaiye erlerince kurtarılan genç, bu kez çevrede toplanan kalabalığa öfkelenip, saldırmak istedi. Olay yerindeki polislerce zor zaptedilen Ö.G., gözaltına alınarak Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Evdeki yangın ise diğer dairelere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çevrede toplanıp, meraklı bakışlarla yaşananları izleyen vatandaşlar ise polis tarafından dağıtıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Adana'da orman yangını Adana’nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Bakan Koca: Adana mavi kategorisine geçti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Adana mavi kategorisine geçti” dedi.

Sivasspor-Adana Demirspor maçında ortalık karıştı: Çalımbay ateş püskürdü Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor'la karşılaşan ve 1-1'lik beraberlikle ayrılan Sivasspor'da, teknik direktör Çalımbay hakemlere ateş püskürttü. Çalımbay, maçı kazanmaları gerekirken, oyuncularının haksız yere oyundan atılmasıyla morallerin düştüğünü ve istenilen sonucun alınamadığını söyledi.