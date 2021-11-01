Türkiye Gazetesi

İngilizce öğretmeni olan Mutlu Şahin uzun yıllardır hayalinin kurduğu İngilizce temalı kafeyi Eskişehir’de açtı. İşletmeciden garsona herkesin İngilizce konuştuğu kafede müşterilere sunulan menüler de İngilizce. Açılan kafede İngilizce konuşma kulüpleri ile de kişilerin yabancı dilde konuşurken kendilerini akıcı şekilde ifade edebilmeleri hedefleniyor.

“İNGİLİZCE KONUŞAMAMA PROBLEMİNİ ÇÖZMEK İSTİYORUZ”

Kafede eğitimden ziyade İngilizce konuşulan bir ortam oluşturmak olduğu söyleyen işletmeci Mutlu Şahin, “Yabancı arkadaşlarımızla diğer misafirlerimizi buluşturup burada İngilizcenin normal hayatta konuşulduğu bir hava yakalamak istiyoruz. Dolayısıyla da kronik problemimiz olan İngilizce pratik yapamama, İngilizce konuşamama, İngilizce konuşmamızı bir yere taşıyamama problemini burada gidermek, halletmek, çözmek istiyoruz” dedi.

“YABANCI ARKADAŞLARIMIZ VAR”

Böyle bir kafe kurmanın hep hayali olduğunu söyleyen Şahin, “Öğrencilerimizde gözlemlediğim; çok gramer, dilbilgisi üstadı olmalarına rağmen kendilerini İngilizcede çok akıcı şekilde ifade edememeleri. Bundan dolayı meslek hayatımda bu kafe hep hayalimdi. Burada kapıdan girdiğiniz andan itibaren İngilizce menü alıyorsunuz, İngilizce konuşan garsonumuz sizinle iletişime geçiyor, aynı zamanda da burada sürekli olarak bizimle beraber olan yabancı arkadaşlarımız var. Bunun yanında da saatleri ve günleri belli olan ‘Speaking Club’larımız (Konuşma Kulübü) var. Bunlara da dilerlerse katılabiliyorlar” şeklinde konuştu.

“PEK ÇOK KİŞİNİN İÇİNDE KALAN BİR YARA”

Kendilerine gelen geri dönüşlerin olumlu olduğunu ve birçok kişinin böyle bir konsepte ihtiyacı olduğunu fark ettiğini kaydeden Şahin, “Bu benim hayalimdi demiştim, meğerse biz burayı açtıktan sonra şunu anladım, pek çok kişinin içinde kalan bir yara, aynı zamanda da bir ihtiyaçmış. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Müşterilerimizin geri dönüşlerinin yanı sıra telefonla, sosyal medyadan ulaşıp tebrik edenler, mutlaka gelmek istediğini söyleyen pek çok ilgiliyle karşılaşıyoruz. Bu ilgiden de çok memnunuz” ifadelerini kullandı.

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