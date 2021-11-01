Türkiye Gazetesi

Otomotiv piyasasındaki fiyatlar yükselmeye devam ederken alıcılar ikinci el araçlara yönelmesi sonucu oto pazarlarda hareketlilik yaşanıyor. Bursa Oto Pazarı’nda sabah erken saatlerde yoğunluk başladı. Sıfır araçların pahalılığından kaçan vatandaşlar soluğu ikinci el pazarında aldı. En iyi aracı alabilmek için sabah erken saatlerde oto pazara akın eden vatandaşlar hangi aracı alma konusunda kararsızlık yaşadı.

“SATAN MEMNUN DEĞİL, ALAN MEMNUN DEĞİL”

Oto pazarında müşteri bekleyen esnaf, “Piyasa biraz hareketli ama herkes kafasına göre bir şeyler yazmış satmaya çalışıyor. Fiyatlar günün şartlarına göre biraz pahalı. Biz de ona göre fiyat vermek zorunda kalıyoruz. Benzin, motorin, gaz artıyor. Araç fiyatları da durduğu yerde durmuyor. Bir sattığın aracı bir dahaki haftaya yerine koyamıyorsun. Satan memnun değil, alan memnun değil. Piyasa ne olacak bilmiyoruz” dedi.

Otomobil fiyatları 60-70 binden başlarken, ticari araçlar ise 100-120 bin liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

Eylül ayında en çok satan ikinci el oto Volkswagen oldu Eylül ayında online ikinci el araç satışında sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Fiat ilk sırada yer alırken, model bazında binekte en çok Passat, hafif ticari de ise Doblo tercih edildi.