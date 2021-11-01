Türkiye Gazetesi

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan Öztürk ailesi Rusya, Kırgızistan ve Özbekistan'dan sonra Moldova'dan da gelin getirmenin mutluluğunu yaşıyor. Amca çocuklarının da yabancı kadınlarla evli olduğu 28 yaşındaki Harun Öztürk’te 3 yıl önce Moldova’da üniversite öğrenimi tamamladıktan sonra İstanbul’a gelen 22 yaşındaki Valentina Kesya ile sosyal medya üzerinden tanıştı. Arkadaşlıkları aşka dönüşerek evlilik kararı alan Ağrılı Öztürk ile Gagavuz Türkü olan Kesya, Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen törenle dünya evine girdi. , Türkiye ve Moldova adetlerine göre yapılan düğünde Türkçe, Kürtçe ve Moldovaca şarkılar çaldı.

“AİLEM YABANCI GELİNLERE ALIŞIK”

İstanbul'da gözlükçülük yapan Öztürk evlilik sürecinde hiçbir problem yaşamadıklarını ve ailelerin hemen kaynaştığını söyleyerek şöyle konuştu: "Bundan dolayı yabancı konusunda hiç sıkıntı yaşamadım. Ailem de zaten yabancı gelinlere alışık. Düğünümüz gayet güzel ve eğlenceli geçti. Eşim ve ailesi bizim yöresel oyunlarımızı öğrendi. Düğünde Moldovaca, Türkçe ve Kürtçe şarkılar söylendi, oyunlar oynandı. Moldova'ya da gideceğiz, buraya da geleceğiz. Eşimin ailesi Ağrı Dağı ve İshak Paşa Sarayı'nı çok beğendiler. Beraber Nuh'un Gemisi'nin olduğu yeri gezdik. Ailemde Rus, Kırgız ve Özbek gelin dahi var."

“AİLENİN İLK YABANCI GELİNİ DEĞİLİM”

Valentina Kesya ise eşini çok sevdiğini anlattı. Eşinin ailesinin de sıcak kanlı ve misafirperver olduğunu dile getiren Kesya, şunları kaydetti: "Adetler farklı olduğu için ailem bana 'adetler farklı belki alışamazsın' dedi. Ben de Harun ve ailesini gördüğümü söyledim. Onlar da bana inandı. Düğüne gelip ailenin ne kadar iyi olduğuna kendileri şahit oldu. Harun'un ailesi de benim ailemi çok sevdi. Öyle karar verdik ve evlendik. Buranın düğünleri çok kalabalık oluyor, sonuçta aşiret düğünüdür. Moldova'da bizim düğünler daha sakin geçiyor. Dans müziğimiz Moldovacaydı. İstanbul'da evimizi kiraladık, eşimle orada yaşayacağız. Ailenin ilk yabancı gelini değilim."

Yabancı gelin sayısı 18 bin 909 oldu 2020 evlenme oranları belli olurken, evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılına oranla yüzde 10,1 azalarak 487 bin 270 oldu. Evlenen çiftlerin arasında yabancı gelinlerin sayısı 18 bin 909 olurken, yabancı damatların sayısı 3 bin 828 olarak saptandı.