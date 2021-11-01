Türkiye Gazetesi

Kırşehir'de temizlik görevlisi olarak çalışan Z.K. mahkemede verdiği savunmada, eşi İ.K'nın Kırşehir'de çocuklarıyla kaldığını söyledi.

GELEN ARAMALARI AÇMADI DİYE ÖLDÜRMÜŞ

Olay günü eşini telefonla arayarak ilçeye çağırdığını belirten sanık Z.K. çay içtikleri sırada eşinin telefonunu kadın ismiyle kayıtlı bir kişinin birkaç defa aradığını, eşinin ısrarla açmadığını görünce de şüpheye kapıldığını söyledi.

Eşinin sürekli gelen aramaları reddettiğini aktaran Z.K., şüphe üzerine tartışmaya başladıklarını ve mutfaktan bıçağı alarak odaya gittiği sırada sinirlerine hakim olamadığını anlattı.

Mahkeme heyeti; 'eşi canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmek' suçundan yargılanan sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 14 Aralık tarihine erteledi.

Eşini kızının önünde katleden cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet Çanakkale'de boşanmak üzere olduğu eşini kızının gözleri önünde bıçaklayarak öldüren Aydın Kökoğlu (47), tutuklu yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Her satırı korkunç! Cani koca şiddetinde yeni gelişme Kocaeli'de boşanma aşamasında olduğu eşini önce darp edip sonra silahla yaralayan cani koca, gözaltına alınmasınına rdından adliyeye sevk edildi.

Eşini dambılla öldüren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi Pendik’te 25 yıllık karısını uyuduğu sırada kafasına dambılla vurarak öldüren Erol Yenisu hakkında “kendini savunamayacak durumda bulunan eşini tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin cinayeti planladığı anlatılırken, maktulenin olaydan 1 ay önce kocası hakkında koruma kararı aldırdığı belirtildi.