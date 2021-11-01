Türkiye Gazetesi

Kırıkkale Millet Bulvarı Sanayi Kavşağı'nda 15.30 sıralarında üzücü bir olay yaşandı. Yolun karşısına geçmek için kaldırımda bekleyen 60 yaşındaki Ali Sağlam, bir anda dengesini kaybetti. Sağlam, yola doğru düştü. Bu esnada İ.K'nin kullandığı kamyona kafasını çarptı. Ağır yaralanan Sağlam, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Elim kaza güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

Şişli’de meydana gelen zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi İstanbul Şişli’de 7 araç birbirine girdi. Meydana gelen zincirleme kazada ölen ve yaralanan olmadığı açıklanırken, araçların zarar gördüğü belirtildi. Kaza nedeniyle caddede kısa sürede yoğun trafik oluştu.

Kaza yapan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Adıyaman’da babasının aracını alarak elektrik direğine çarpan 13 yaşındaki sürücü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'de feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı İzmir-Ödemiş yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada karı koca ile yanlarındaki bir kişi öldü. Yaralı 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.