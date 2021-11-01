Türkiye Gazetesi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde korkunç bir cinayet işlendi. Bir genç, annesine telefondan mesaj atan şahıs öldürdü.

İlçeye bğalı Camili köyünde oturan 18 yaşındaki Y.İ.D, 29 yaşındaki Y.Y'nin annesine telefonla mesaj attığını öğrendi. İkili, bugün köy muhtarının evinin önünde karşılaştı. Taraflar arasıda çıkan tartışma büyüdü. İddiaya göre Y.Y. silah çekti. Bunun üzerine Y.İ.D. belindeki tabancayı çıkardı. Hızlı davranan Y.İ.D, Y.Y. öldürdü. Muhtarın ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı. Y.Y. ise morga kaldırıldı. Tabancalara da el konuldu.

Karı kocanın bıçaklı düellosu kanlı bitti Adana’nın Kozan ilçesinde bir kadın, tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü. Katil zanlısı kadın gözaltına alındı.

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