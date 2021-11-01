Şanlıurfa'da sattığı esrarı teslim etmeye giden uzman çavuş jandarma tarafından yakalandı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ile Ovacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda Hanifi N.’nin kullandığı 55 AAT 802 plakalı otomobili takibe aldı. Hilvan ilçesine bağlı Ovacık ve Çakmak Mahallesi yol ayrımında durdurulan araçta yapılan aramada 42 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirildi.
DİYARBAKIR'DA GÖREV YAPTIĞI ÖĞRENİLDİ
Üzerinden uzman çavuş kimliği çıkan şahsın Diyarbakır’ın Lice İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde kirpi tipi zırhlı araç sürücüsü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Hanifi N.’nin sorgusunda uyuşturucu maddeyi Hilvan ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde ikamet eden Hasan A.'ya 200 bin liraya sattığını ve teslim etmek için götürdüğünü söylediği öğrenildi. İfade doğrultusunda Söğütlü Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenleyen ekipler, Hasan A.'yı da gözaltına aldı. 2 zanlı jandarma karakoluna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
25 kilo uyuşturucu ile yakalanan 'ödüllü' polis tutuklandı Uyuşturucuyla mücadelede gösterdiği kahramanlık sebebiyle ödül alan polis memurunun aracında 24 kilogram eroin ele geçirildi. Meslektaşlarına da saldıran polis memuru tutuklandı.
Hatay'da eşini ve 2 çocuğunu öldüren eski uzman çavuş gözaltına alındı Hatay’ın İskenderun ilçesinde evlerinde ölü bulunan anne Aynur Mert ile çocukları Aleyna ve Mehmet Ali Mert’in cenazesi yakınlarına teslim edilirken baba Turgay Mert gözaltına alınarak emniyete götürüldü
Giresun'da kilolarca kubar esrar ele geçirildi Giresun'un Bulancak ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 26 kilogram kubar esrar ile 60 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Uzman çavuş 42 kilo esrarla yakalandı
Şanlıurfa’da bir uzman çavuş, 200 bin liraya sattığı 42 kilo esrarı teslim etmeye giderken jandarma tarafından yakalandı.
Şanlıurfa'da sattığı esrarı teslim etmeye giden uzman çavuş jandarma tarafından yakalandı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ile Ovacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda Hanifi N.’nin kullandığı 55 AAT 802 plakalı otomobili takibe aldı. Hilvan ilçesine bağlı Ovacık ve Çakmak Mahallesi yol ayrımında durdurulan araçta yapılan aramada 42 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirildi.
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