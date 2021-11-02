Samsun'da meydana gelen feci kazada otomobilin çarptığı küçük kız canından oldu. Kaza, Alaçam ilçesi Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 34 JN 6998 plakalı otomobil, 40 metre ileride bulunan üst geçit yerine annesi ile birlikte karayolundan karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki Hilal Dastanbek'e çarptı.
Kazada ağır yaralanan çocuk 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza yapan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Adıyaman’da babasının aracını alarak elektrik direğine çarpan 13 yaşındaki sürücü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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10 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü
Samsun'dan kahreden bir haber geldi, 10 yaşındaki Hilal yolun karşısına geçmek isterken canından oldu.
Samsun'da meydana gelen feci kazada otomobilin çarptığı küçük kız canından oldu. Kaza, Alaçam ilçesi Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 34 JN 6998 plakalı otomobil, 40 metre ileride bulunan üst geçit yerine annesi ile birlikte karayolundan karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki Hilal Dastanbek'e çarptı.
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