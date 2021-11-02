Türkiye Gazetesi

Sakarya genelinde etkili olan yağış sonrasında akşam saatlerinde oluşan sis sürücülere zor anlar yaşattı. Şehir merkezi, Serdivan ve şehrin farklı bölgelerinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesinin yaklaşık 5 metreye kadar düşmesine sebep oldu.

ŞEHRİN BAZI YERLERİNİ SİS TAMAMEN KAPLADI

Şehrin bazı yerlerini ise tamamen kaplayan sis nedeni ile seyir halinde olan araçlar zaman zaman yolda ilerlemekte zorluk yaşadı.

Meteoroloji'den yurt geneline sağanak uyarısı | 1 Kasım 2021 hava durumu Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerine göre yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor. Özellikle 8 ilde sağanak yağışın kuvvetli olacağı bildirildi.