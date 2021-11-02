Türkiye Gazetesi

İstanbul Ataşehir'de bulunan 5 katlı özel bir öğrenci yurdunda saat 02.30 sıralarında çıkan yangın paniğe sebep oldu. İddiaya göre, yurdun 5’inci katındaki bir odadan alevlerin yükselmesi ile birlikte öğrenciler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

ÖLEN VEYA YARALANAN OLMADI

Yurtta kalan ve yangın nedeniyle panikleyen öğrenciler kendilerini sokağa atarken, ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangın sonrası yurtta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.

"BAZI ARKADAŞLARIMIZ BAYGINLIK GEÇİRDİ"

Yurtta kalan öğrencilerden Mehmet Nuri Aydın, ”Ders çalışıyordum. Odaya çıktım bir koku geldi. İlk başta pek önemsemedim. Sonra bir gürültü koptu. Yangın merdivenlerinden yanmaya başlamış zaten. 'Yangın var' diye bağırdılar. Uyuyan arkadaşlarımız vardı. Onları uyandırdık. Bazı arkadaşlarımız baygınlık falan geçirdi. Yüzüne su falan attık. Çok korktuk. Verilmiş sadakamız varmış büyümeden önlediler“ diye konuştu.

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