Türkiye Gazetesi

Seyhan ilçesi'nde yaşayan, lokantalarda çalışan ve iki çocuk babası olan Ömer Fehmi Karaçor (50) yıllar önce eşinden ayrılıp tek başına yaşamaya başladı.

Karaçor’un 15 günden bu yana işe gitmediği arkadaşlarının da arayıp ulaşamadığı öğrenildi. Bugün de komşusu Günay Erenkara, sokaktan Karaçor’un evinin önünden geçerken ağır bir koku geldiğini fark edince polise haber verdi.

ÖLÜMÜNÜN ÜZERİNDEN 2 HAFTA GEÇMİŞ

Olay yerine gelen ekipler Karaçor’un kapısını çaldı ancak açan olmadı. Daha sonra da çilingir çağırıp kapı açıldı. Karaçor’un hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Karaçor’un ölümünün üzerinden en az iki hafta geçtiğini, vücudunda çürümeler olduğunu belirledi. Bu arada, polis evde inceleme ve ceset üzerinde inceleme başlattı. İlk yapılan incelemede Karaçor’un vücudunda dış müdahaleye rastlanmadı. Karaçor’un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Erenkara ise Karaçor’un yalnız yaşadığını, koku sokağa taşınca öldüğünü fark ettiklerini söyledi.

Kötü kokunun ardındaki gerçek şoke etti Kötü koku sebebiyle şikayet edilen ve gelen ekiplere evinin kapısını açmayan kadının, sakladığı gerçek ortaya çıktı.

Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı Antalya'da bir apartmandan kötü koku gelmesi zuerine evin balkonuna ulaşarak bakan şahıs, yerde cansız bir bedenin yattığını gördü.

Gaz kokusunu çakmakla kontrol eden yaşlı kadın feci şekilde yandı Erzurum'da kilerden gelen gaz kokusunu çakmakla kontrol etmek isteye yaşlı kadın tüp patlamasıyla feci şekilde yanarak ağır yaralandı.