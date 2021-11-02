Türkiye Gazetesi

Muş İl Emniyet Müdürlüğü görevli polisler merkeze bağlı köylerde eğitim gören öğrencilere unutamayacakları bir gün yaşattı. Araçlarla okuldan alınan çocuklar İl Emniyet Müdürlüğüne getirerek çevre gezdirildi. Emniyet girişinde drone tanıtan polisler, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf çekiminden sonra ‘Pandemi Tedbirli Çocuk Sineması Günleri’ başlıklı biletlerini polislerden alan çocuklar, keyifle film izled. Filmin ardından Tarihi Murat Köprüsü’ne götürülen çocuklar, polislerle birlikte yemek yiyip, çay içerek sohbet etti.

“BUNU HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIM”

Unutamayacakları bir gün geçiren çocuklar, duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Bugün polis ağabeylerimiz, ablalarımız bizi okuldan alıp sinemaya götürdüler. Çok güzel bir gündü. Çok eğlendik. Daha sonra Murat Köprüsü’ne bizi getirdiler. Burada yemek yedik, çevreyi gezip eğlendik. Çok güzel bir gündü bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Hep hafızamda bir yerde kalacak. Hepsine çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu. Çocuklar, eğlenceli gezinin ardından polis ekipleri tarafından güvenli bir şekilde okullarına geri götürüldü.

Kadın trafik polisinden hayat kurtaran müdahale Göğsünden bıçaklanarak can havliyle koşan genç, trafik polislerinden yardım istedi. Kadın trafik polisi, ilk önce gencin tişörtüyle yarasına tampon yaptı, daha sonra onu ekip aracı ile hastaneye götürdü.