1 Eylül'de sona eren denizlerde av yasaklarının ardından balıkçıların yüzü gülmeye devam ediyor. Pandeminin ve etkisi nedeniyle verimsiz sezon geçiren balıkçılar avladıkları balıkları tezgahlarda sunmaya başladı.
Pandeminin ve etkisi nedeniyle verimsiz sezon geçiren balıkçılar avladıkları balıkları tezgahlarda sunmaya başladı.
Marmara Denizi'nde balıkçıların ağlarına takılan balıklarla bolluk yaşanıyor. Tezgahlarda kilosu 70-80 liraya alıcı bulan çinekop, vatandaşın en çok tercih ettiği balık türleri arasında yer alıyor.
Sezona 40 lirayla başlayan çinekop 75 lirayı gördü Av yasağının kalkmasına rağmen sezon başında 40 liradan satışa sunulan çinekopun fiyatı 75 liraya kadar yükseldi.
Bu yıl hamsi ve çinekop bol olur Denizlerde av yasağının sona ermesine bir hafta kaldı. Yurdun sahil kesimlerinde balıkçılık yapanlar, ağlarını ve teknelerini yeni sezona hazırlarken, bereketli bir sezon umudu taşıyor.
Tekirdağ'da tezgahların gözdesi 'çinekop' oldu
Marmara Denizi'nde av yasakları ve müsilaj sorununun kalkmasının ardından tezgahlarda balık bolluğu yaşanıyor.
1 Eylül'de sona eren denizlerde av yasaklarının ardından balıkçıların yüzü gülmeye devam ediyor. Pandeminin ve etkisi nedeniyle verimsiz sezon geçiren balıkçılar avladıkları balıkları tezgahlarda sunmaya başladı.
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