Türkiye Gazetesi

Bursa'da 57 yaşındak kadın, çamaşırlarını kurutmak için çıktığı balkondan evine bir daha dönemedi. Çamaşırları aşmak istediği esnada bir anlık dikkatsizlik yaşayan talihsiz kadın, 15 metre yüksekliğindeki balkonundan beton zemine düşüp çakıldı.

Olay yerine gelen vatandaşların sağlık ekiplerini çapırmasıyla talihsiz kadının öldüğü ortaya çıktı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay, merkez Osmangazi'ye bağlı Küçük Balıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde çamaşırları asmak için üçüncü kattaki evinin balkonuna çıkan 57 yaşındaki Hasna Artaş, dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düştü. Bu sırada sokakta bulunan vatandaşlar durumu fark ederek sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hasna Artaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Artaş'ın olay sırasında evde bulunan çocukları, annelerinin cansız bedeniyle karşılaşınca gözyaşlarına boğuldu. Artaş'ın cansız bedeni, incelemenin ardından Adlî Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.

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