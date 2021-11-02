Türkiye Gazetesi

Kayseri’de 83 yaşındaki Gümüş Bozkurt’un ailesi koronavirüse yakalanınca karantinaya girdi. Gümüş Bozkurt için bir yakınlarının tavsiyesi ile Rus Maya Karimova’yı bakıcı olarak tutan aile karantinadan çıkınca Bozkurt’un yanın gitti. Bozkurt’un yemek yemediğini ve zayıfladığını fark ederek durumdan şüphelenen torun Kübra Kolkıran, eve gizli kamera yerleştirdi. Bakıcıyı işten çıkaran Kolkıran anneannesine durumu sorduğunda “O bakıcı gitti mi, size korkumdan söyleyemedim. Geceleri ağzıma yastığı bastırıp beni darp ediyordu” demesi üzerine gerçeği öğrenen aile üyeleri, Maya Karimova’dan şikayetçi oldu.

“BAKICININ TATLI DİLİNE İNANDIK”

Kübra Kolkıran, “Birkaç gün önce biz korona olmuştuk. 14 boyunca evden çıkamadık. Yurtdışında olduğumuz için de anneannemin yanına da uğrayamadık. Kameramızda yoktu. Biz bakıcının tatlı diline ve yaptığı role inandık. Daha sonra çok zayıfladı ve bizimle hiç konuşmadı. Hepimize küsünce biz şüphelenmeye başladık. Teyzemde bir ara altını değiştirirken morlukları fark etti. Kendisine sorduğumuzda bize bir şey söylemedi. Bu arada bir şeylerin ters gittiğini anladık. Kadın o kadar güzel rol yapıyordu ki kondurmak istemedik. Daha sonra şüphe üzerine kadını işten çıkarmaya karar verdik. Kadın gittikten sonra anneannem tekrar yemeye ve konuşmaya başladı. Hastaneye götürdük. Kendisinin adli dengesi hep yerindeydi. Sonra bize ‘O bakıcı gitti mi, size korkumdan söyleyemedim. Geceleri ağzıma yastığı bastırıp beni darp ediyordu” şeklinde konuştu.

“HİÇ KİMSE ANNESİNİ YALNIZ BIRAKMASIN”

Kolkıran, “Biz koronadan dolayı bir talihsizlik yaşadık. Anneanneme zarar vermeyelim derken istemeyerek daha çok zarar vermişiz. Hiç kimse annesini yalnız bırakmasın. Bizim gibi yalnız bırakmak zorunda kalanlarda mutlaka bir kamera yerleştirsinler. Ben kamerayı yerleştirmekte çok geç kalmışım. Şüphe üzerine son günler kamera yerleştirdim ve fotoğraflarını çektim. İçimdeki ses bunu yapmamı söylüyordu. Şimdi yeniden gülmeye başladı. Yemek yemeye başladı. Mutlu günlerimize yeniden döndük. Kadının sadece Rus olduğunu biliyoruz” diye konuştu.