Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'da maganda kurşunu gencecik bir kızın ölümle burun buruna gelmesine neden oldu. Evlenmesine bir hafta olduğu öğrenilen genç kız, başka bir yakının düğününde havaya atılan kurşunlardan birinin başına isabet etmesiyle ağır yaralandı.

HALAYI İZLERKEN BİR ANDA KANLAR İÇİNDE KALDI

Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesinin kırsal Molla Hamza Mahallesi'nde meydana geldi. Açık alanda yapılan düğüne katılan bazı davetliler, halay sırasında tabancayla havaya rastgele ateş açtı. Bu sırada ailesiyle birlikte akrabasının düğününe katılan Dilek D. (18) halayı izlerken kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olduğunu belirlediği genç kızı, ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yoğun bakımda tedaviye alınan genç kızın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Dilek D.’nin önümüzdeki hafta sonu evlenmeyi planladığı bildirildi.

DÜĞÜN ALANINDAN YÜZLERCE BOŞ KOVAN BULDU

Jandarmanın düğün alanında yaptığı incelemede yüzlerce boş kovan buldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 16 kişi sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İş gezisi kabusa döndü! İstanbul'da maganda kurşunu İstanbul'a iş sebebiyle bir günlüğüne gelen bir turizimci, İstiklal'den Taksim'e geçmek için yolu kapatan gençleri uyarınca kabusu yaşadı. Magandalar şahsı kalçasın vurarak yaraladı.

1,5 yaşındaki çocuğa maganda kurşunu isabet etti Samsun'da parkta oynayan 1,5 yaşındaki B.A'nın omzuna maganda kurşunu isabet etti. Hastanede ameliyata alınan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kına gecesini kana buladılar: Kemancıya maganda kurşunu Amasya'da kına gecesine giden kemancı mesleğini icra ettiği anda bir magandanın etrafa sıktığı kurşunların hedefi olarak yaralandı.