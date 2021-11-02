Türkiye Gazetesi

Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Altıntop Mahallesinde gerçekleşen olayda gece saatlerinde yürüyüşe çıkan Evren Çetin 3 kişinin Gülşen Ş.’i rahatsız ettiğini fark etti. Mağdur kadına yardım etmek isteyen Çetin rahatsız eden kişileri uyarınca şüpheliler Çetin’i darp etmeye başladı. Şüphelilerden biri yanındaki bıçağı çıkartarak Çetin’in yüzünü bıçakladı.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çetin kanlar içinde kalırken sesi duyan vatandaşlar ihbarda bulundu. Polis ekiplerinin sevk edildiği olayda 3 şüpheli kaçmadan kıskıvrak yakaladı. Şüpheliler taşkınlık yaptığı için yere yatırılırken, yüzünden bıçaklanan Çetin için ise sağlık görevlileri olay yerine geldi. Çetin, “Kadın gidiyordu. Kurtarmak için karıştım. Ben her zaman böyle yardım ederim” dedikten sonra ambulansa alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Kadın trafik polisinden hayat kurtaran müdahale Göğsünden bıçaklanarak can havliyle koşan genç, trafik polislerinden yardım istedi. Kadın trafik polisi, ilk önce gencin tişörtüyle yarasına tampon yaptı, daha sonra onu ekip aracı ile hastaneye götürdü.