Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polis ekipleri tarafından Kadıköy Rıhtım Caddesi’nde taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Ticari taksicilerin kısa mesafe yolcu almama, turist seçmesi ve taksimetre açmaması üzerine gerçekleştirilen denetimlerde sürücülerin evrakları incelendi.

TAKSİ SÜRÜCÜLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR DAĞITILDI

Ekipler öte yandan İçişleri Bakanlığınca hazırlanan taksi sürücülerin uyması gereken 12 kuralın yazılı olduğu broşür dağıtıldı. Polis denetiminde konuşan taksi şoförü Kurtuluş Can, “Polis denetimi iyidir. Çünkü aramızda bazı arkadaşlar var yasak çalışan onun için iyidir.” dedi.

İBB'nin taksi düzenlemesi yargıya taşınıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, mevcut taksi plaka sahipleriyle ilgili inceleme yapacağını ve plaka satışında “Şoförlük Mesleği Geçim Kaynağı” şartı aranacağı şeklinde yeni uygulamalara başvurmasını taksici temsilcileri yargıya taşıyacak.