Türkiye Gazetesi

Ankara’nın Haymana ilçesine bağlı Çalış Mahallesinde ikamet eden Satış Yılmaz 19 yıl önce evden işe çıkıyorum diyerek ayrıldı. İşe çıkıyorum diyerek evden ayrılan adam bir daha eve geri dönmedi. 19 yıldır kayıp olan adamın evden son çıkışında henüz 20 günlük Tuğçe isminde bir kız çocuğu vardı.

19 YILDIR DİNMEYEN ACI

Babası kaybolduğundan henüz 20 günlük olan Tuğçe şimdi evlendi ve bebek bekliyor. Satılmış Yılmaz’ın annesi Mehriban Uslu ise oğlunun yolunu 19 yıldır gözlüyor. Mehriban Uslu, 19 yıldır aynı acı ve gözyaşı ile evladını aramaya devam ediyor ve oğluna kavuşabilme umudu ile her kapıyı çalmaya devam ediyor.

Bir şehir onu arıyor: 16 yaşındaki Selda 2 gündür kayıp Cumhuriyet Bayramı programına katılmak üzere evden ayrılan Selda, 2 gündür kayıp. Acılı ailesi Selda'dan gelecek güzel bir haber bekliyor.