Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Yeniceharuniye Mahallesi, Çirişli Yazı mevkiinde ailesi ile birlikte yaşayan Birsen (19) Kader (17) ve Fatih İdin (15) kardeşler, dün akşam saatlerinde evden ayrıldı. Dışarı çıkan üç kardeş bir daha geri dönmedi. Bunun üzerine aile, çocukları hakkında güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu. Ekipler, dünden beri kayıp olan kardeşlerin bulunması için çalışma başlattı.
15 yaşındaki genç 'Okula gidiyorum' diye evden çıkıp kayıplara karıştı Hatay'ın Dörtyol ilçesinde "okula gidiyorum" diyerek evinden çıkan 15 yaşındaki bir kızdan 2 gündür haber alınamıyor.
Kayıp kardeşlerin 9 yıl sonra cesedi bulundu Ankara'da 9 yıldır kayıp olan Oğulcan Bertan Karaoğlu ile Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nun kemikleri hobi bahçesinde bulundu.
Osmaniye'de üç kardeş ortadan kayboldu
Osmaniye'de 15 ila 19 yaşlarında üç kardeş dün akşamdan beri kayıp. Güvenlik güçleri her yerde çocukları arıyor.
Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Yeniceharuniye Mahallesi, Çirişli Yazı mevkiinde ailesi ile birlikte yaşayan Birsen (19) Kader (17) ve Fatih İdin (15) kardeşler, dün akşam saatlerinde evden ayrıldı. Dışarı çıkan üç kardeş bir daha geri dönmedi. Bunun üzerine aile, çocukları hakkında güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu. Ekipler, dünden beri kayıp olan kardeşlerin bulunması için çalışma başlattı.
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