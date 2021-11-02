Karabük Şirinevler Mahallesi, Peyami Safa Caddesi'ndeki Koban Apartmanı'ndan yoğun gaz kokusu alan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar sonrası bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Polis, bölgedeki vatandaşları uzaklaştırıp çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri ise kapıları kilitli olan dairelere merdiven yardımıyla ulaştı.
Evlerinde mahsur kalan 3 kadın ile 1 köpek kurtarıldı. Gaz kokusundan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. Elektrik kabloları ile doğal gaz tesisatında herhangi bir kaçak olmadığı tespit edildi.
Gaz kokusunu çakmakla kontrol eden yaşlı kadın feci şekilde yandı Erzurum'da kilerden gelen gaz kokusunu çakmakla kontrol etmek isteye yaşlı kadın tüp patlamasıyla feci şekilde yanarak ağır yaralandı.
Gaz kokusu ekipleri harekete geçirdi, yaşlı kadın ölümden kurtarıldı Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir apartmandan sızan gaz kokusundan şüphelenen vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, 85 yaşındaki yaşlı kadını evinde ölmek üzereyken buldu.
Karabük'te gaz paniği: 3 kadın ve 1 köpek kurtarıldı
Karabük’te 5 katlı apartmanın içerisindeki yoğun gaz kokusu ekipleri alarma geçirdi. Evlerinde mahsur kalan kadınların imdadına itfaiye yetişti.
Karabük Şirinevler Mahallesi, Peyami Safa Caddesi'ndeki Koban Apartmanı'ndan yoğun gaz kokusu alan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar sonrası bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Polis, bölgedeki vatandaşları uzaklaştırıp çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri ise kapıları kilitli olan dairelere merdiven yardımıyla ulaştı.
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