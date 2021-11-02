Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'da yazın yaşanan kuraklık sebebiyle kuzular erken kesime gönderildi. Son bir ayda kesimler azaldı, kuzu ciğeri bulunamaz oldu. Yem fiyatlarında da artış yaşanınca ciğere bir ayda üç defa zam yapıldı. Şehirde önceden günlük 5 ton kuzu ciğeri tüketilirken şimdi tüketim 3 tona düştü. Vatandaşlar bu duruma isyan etti.

"FIRSATÇILAR, FİYATLARLA BORSA GİBİ OYNUYOR"

Ciğer kebap salonu işletmecisi Cemil Çelikten "Eskiden ciğer fakir yemeğiydi, şimdi ise lüks. Son aylarda kuraklık sebebiyle ciğer fiyatlarında hem bizi hem tüketiciyi kötü etkileyen artışlar meydana geldi. Bu yemek sektörünü kötü etkiledi. Hayvanlar düzgün beslenemedi, yapay yem devreye girdi onda da büyük artış oldu. Stokçular ve bu işi tekelinde tutanlar var piyasada. Bu fırsatçılar, fiyatları borsa gibi oynatıyor. Yetkililerden çözüm istiyoruz” şeklinde konuştu.



Dizi oyuncuları ciğercide şişle saldırdı biri tutuklandı Adana'da çekilen ve internet üzerinden yayınlanan dizide oyunculuk yapan iki kişi, ciğerci dükkanında selamlaşma yüzünden tartıştıkları şahısları şişle kovalayıp darp etti. Gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı.