Türkiye Gazetesi

Kuyucak ilçesi Pamucak Mahallesi’nde kaza meydana geldi. K.B. idaresindeki traktör henüz belirlenemeyen bir sebeple seyir halindeyken devrildi. Traktörün takla atması sonucu araçta bulunan sürücü K.B. ile H.B. ve Ş.B. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

EKİPLER SIKIŞTIĞI YERDE KURTARDI

Olay yerine gelen ekipler, traktörün altında kalan Ş.B.’yi sıkıştığı yerden kurtardı. Araçta bulunan K.B. ve H.B. ise kazanın etkisiyle savrularak yaralandı. Kaza yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ve jandarma ekipleri olay yerinde emniyet şeridi oluştururken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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