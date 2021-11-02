Türkiye Gazetesi

Düziçi ilçesi Yeniceharuniye Mahallesi Çirişli Yazı mevkiinde ailesiyle birlikte yaşayan Kader İdin Çam (19) Birsen İdin (17) ve Fatih İdin (12) isimli kardeşler iddiaya göre dün akşam saatlerinde evde çıkan bir tartışmadan dolayı evden çıkarak bir daha da geri dönmedi.

Gece saatlerinde yakınları tarafından aranan çocuklar bulunamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Ailesi yakınları ve polis tarafından her tarafta aranan çocuklardan Kader İdin Çam ve Birsen İdin bugün akşam saatlerinde yaşadıkları mahallenin yakınında bir markete geldiği sırada vatandaşların görüp tanımaları üzerine polise haber verilerek bulundu.

DİĞER KARDEŞİN ARAZİDE OLDUĞU SÖYLENDİ

İki kız kardeş diğer kayıp kardeşleri Fatih İdin’in mahalle yakınında bir arazide olduğunu söyledi.

Kardeşlerin yer göstermeleri ile bölgede polis ve AFAD ekiplerinin yaptığı aramada şu ana kadar Fatih İdin’in izine rastlanmadı. Bulunan iki kız kardeş önce sağlık kontrolüne ardından da işlemleri için Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldüler. Kız kardeşlerden Kader İdin Çam’ın evli olduğu öğrenildi. Fatih İdin’i arama çalışması sürüyor Bir şehir onu arıyor: 16 yaşındaki Selda 2 gündür kayıp Cumhuriyet Bayramı programına katılmak üzere evden ayrılan Selda, 2 gündür kayıp. Acılı ailesi Selda'dan gelecek güzel bir haber bekliyor.

15 yaşındaki genç 'Okula gidiyorum' diye evden çıkıp kayıplara karıştı Hatay'ın Dörtyol ilçesinde "okula gidiyorum" diyerek evinden çıkan 15 yaşındaki bir kızdan 2 gündür haber alınamıyor.