Malatya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kale ilçesi yol kontrol noktasında doğu illerinden batı illerine sefer yapan yolcu otobüsünde bulunan bir şahsın eşyalarında yapılan aramada peynir bidonlarına gizlenmiş 3 paket halinde toplam 5 kilo 890 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Y.S. polis merkezine götürüldü.
Uyuşturucu sattığı tespit edildi, tutuklandı Samsun'da uyuşturucu sattığı tespit edilen ve evinde uyuşturucu ele geçirilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Dur ihtarına uymayıp kaçtılar, araçtan yüzlerce uyuşturucu çıktı Çorum’da polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin bulunduğu araçta bin 58 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklandı.