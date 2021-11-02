Türkiye Gazetesi

Mithatpaşa Mahallesi Dağyolu Sokak üzerindeki iki katlı bir evin üst katında olay meydana geldi. İddialara göre, erkek sığınma evinde kaldığı öğrenilen ve bir süre önce kendi evine gelen Kenan Ç. (40), akşam saatlerinde komşusuna 'Çamaşır asmayın buraları yakacağım' dedi. Bir süre sonra Kenan Ç.'nin evinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İçeride birinin olduğunun söylenmesi üzerine sağlık ekiplerine yol açılarak müdahale edilmesi istendi. Ancak evin boş olduğunun ortaya çıkması üzerine ekipler rahat bir nefes aldı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangını söndürme çalışmalarının ardından soğutma çalışmaları tamamlandı.

KENAN Ç.'YE ULAŞILAMADI

Polis ekipleri ise etrafta aramalarına rağmen Kenan Ç.'ye ulaşamadı. Evdeki yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri de komşuları ve akrabalarına ulaşarak Kenan Ç. ile ilgili bilgi alarak kendisine ulaşmaya çalıştı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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