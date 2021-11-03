Ankara'da meydana gelen kazada öğrencileri taşıyan servis devrildi, yaralanan 6 çocuk hastaneye kaldırıldı. Kaza, akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Ovacık Mahallesi’nde bulunan Çambaşı Caddesi'nde meydana geldi. İlkokul öğrencilerini taşıyan 06 C 0110 plakalı servis minibüsüne, caddeden gecen bir otomobil yandan çarptı. Çapmanın etkisiyle yan devrilen minibüste bulunan 6 ilkokul öğrencisi yaralandı. Otomobilin sürücü ise kaza sonrası aracını bırakıp kaçtı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 6 yaralı öğrenci hastaneye kaldırıldı. Otomobili bırakıp kaçan sürücüsü polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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