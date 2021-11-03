Türkiye Gazetesi

Akşam saatlerinde yaya köprüsünde Ö.F.B. (18), Y.A. (18) ve Cemil Şerekioğlu (19) isimli gençler Asi Nehri’ne atlama iddiasına girdi. Suya atlayan Ö.F.B. ve Y.A. nehirden çıkarken, Şerekioğlu ise suda kayboldu.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve Hatay Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler nehir üzerinde ve altında arama gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saatlik aramanın ardından Cemil Şerekioğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine gelen gencin ailesi sinir krizi geçirdi.

Şerekioğlu’nun cansız bedeni Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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