Türkiye Gazetesi

Saat 22.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık Rampası'nda meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne doğru seyir halinde olan Ö.D. (40) idaresindeki tır, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karayolunda bir süre savrulan tır, refüje çıkarak asılı kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

153 PROMİL ALKOL ÇIKTI

Tır sürücüsü Ö.D., kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Ö.D.'nin kaza sonrası yapılan alkol kontrolünde ise 153 promil alkollü çıktığı öğrenildi.

Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun her iki istikametinde de trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

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