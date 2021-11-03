Türkiye Gazetesi

Bursa'da bir otokulda okuyan iki öğrencinin Tik-Tok videosu uğruna yaptıkları pes dedirtti. Okul duvarından çatıya tırmanan 2 çocucuğunun ölümle burun buruna anları okul civarında yaşayan bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

VATANDAş YETKİLİLERİN TEDBİR ALMASINI İSTİYOR

İnanılmaz olay, merkez Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi Hamam sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk Semiha Acar İmam Hatip Ortaokulu'nun duvarına çıkarak çatılara ulaştı. Canlarını hiçe sayan çocuklar okul duvarından çatıya çıktılar. Tik-tok videosu çekmek isteyen çocukların bu anları bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Vatandaşlar yetkililerden, kimsenin canı yanmadan tedbir alınmasını bekliyor.

Tik-Tok videosu çektiler, biri tutuklandı diğerleri 120 bin lira ceza aldı! Sakarya’nın Geyve ilçesinde sosyal medya hesabı üzerinden ellerinde silahlarla video çeken 20 kişilik gruba toplam 120 bin lira para cezası kesildi. Gençlerden 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1’i tutuklandı ve 18’i ise polis sorgusunun ardından serbest kaldı.