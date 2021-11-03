Türkiye Gazetesi

Gaziantep’te yaşayan Ayhan Demirkıran çöpten temin ettiği eski kilim ve yünden yaptığı otantik çantaları ABD başta olmak üzere 23 ülkeye ihraç ediyor. Ürünlerin çok beğenildiği söyleyen Demirkıran, ürünlerinin çok beğenildiğini ve gelen talepten memnun olduğunu dile getirdi. Çöpten buldukları yırtık kilimleri temizleyerek çantaya dönüştürdüklerini söyleyen Demirkıran işinin insanların yapmadığı göremediği şeyleri yapabilmek olduğunu ifade ederek değişik şeyler üzerine çalışma yaptığını söyledi.

“ÇÖPTEN TOPLADIĞIMIZ YIRTIK KİLİMLERİ TEMİZLİYORUZ”

Demirkıran, “Geçmişten günümüze gelen bazı manevi duyguların hatırda tutulması adına çalışıyoruz. Eski ninelerimizin köylerde ve evlerde dokumuş olduğu, yıpranmış ve zedelenmiş olan kilimleri tekrar işleyerek farklı materyallere dönüştürüyoruz. Gerek çanta gerekse kullanım eşyaları yapıyoruz. Bir de makine dokuma dediğimiz kilimleri kendimiz özel motifleri ve renkleri dokutarak kendi atölyelerimizde kilime dönüştürüyoruz. Çöpten topladığımız yırtık kilimleri temizleyerek çantaya dönüştürüyoruz” dedi.

23 ÜLKEYE İHRAÇ EDİYORLAR

Yaptıkları ürünleri 23 ülkeye ihraç ettiklerini söyleyen Demirkıran, “Ortalama 23 ülkeye ürün gönderiyoruz. Yaptığımız ürünler beğeni buluyor ve dikkat çekiyor. Başta ABD olmak üzere Avrupa, Avusturalya, Dubai, Katar, Romanya, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Yunanistan gibi ülkelere gönderiyoruz. Kilimlerde yaşanmışlık ve hissiyat var. İnsanlar aşkını, sevdasını genelde kilime dokumuş. Bu desenlerden oluşan duyguları insanlar kullanırken, onu dokuyanın hissettiğini hissediyor” şeklinde konuştu.

FİYATLARI 100-300 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

Demirkıran, el dokuma yaptıkları kilim çantaların fiyatlarının ortalama 100 ila 300 lira arasında değiştiğini belirterek, makine dokumalarda yaptıkları ürünlerin ise ortalama 50 ila 90 lira arasında değiştiğini vurguladı.

İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 705’i halı ve kilim olmak üzere bin 147 eser ele geçirildi İstanbul'da polisin düzenlediği operasyonlarda çoğu camilerden çalındığı öne sürülen halı ve kilim başta olmak üzere bin 147 eser ele geçirildi. 2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon anı polis kamarasına yansırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde sergilenen eserler ise drone ile görüntülendi.