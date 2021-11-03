Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Talas İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Tablakaya ve Harman Mahallesi’nde bulunan 2 adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında evde arama yapan ekipler, 1 adet havalı tüfek, 1 adet kısa dipçikli tüfek, 10 adet LCD televizyon, 46 adet 12 kalibre çapında tüfek kartuşu, 43 adet farklı markalarda telefon, 5 adet bisiklet, 1 adet jeneratör, çok sayıda inşaatlarda kullanılan alet takımı, çok sayıda el dokuma halısı, çok sayıda kamera kayıt cihazı, uydu alıcısı ve antika olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

400 BİN TL DEĞERİNDE ÇALINTI EŞYA BULUNDU

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 400 bin TL olduğu öğrenildi. Ayrıca, malzemelerin sahiplerinin tespit edilmesi çalışması devam ediyor.

Çalıntı araçla polisten kaçan şüpheli 5 araca çarparak durabildi Bursa’da çalıntı minibüsle polis ekiplerinden kaçan zanlı 5 araca çarparak durabildi.

Çalıntı motosiklet ile yakalandılar! Maskeden ceza yediler Eskişehir’de jandarma ekipleri, 2 şüpheli kişiyi çalıntı olduğu belirlenen plakasız bir motosikleti ele geçerken durdu. Olayla ilgili haklarında işlem başlatılan 2 şüpheliye ayrıca kimlik bulundurmama ve maske takmama suçlarından idari para cezası uygulandı.