Türkiye Gazetesi

İstanbul Zeytinburnu’da akşam saat 18.00 sularında cinayet işlendi. Motosikletli bir kişi, silahlı saldırıya uğradı. Kafasından vurulan genç olay yerinde can verdi. Saldırgan ise izini kaybettirdi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik tedbirleri aldı. Yapılan incelemede park hâlindeki araçlara da kurşun isabet ettiği belirlendi. Ceset otopsi için Adli Tıp'a kaldırılırken polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Lavanta tarlasında cinayet: Yeğenini göğsünden vurdu Denizli Pamukkale'de 55 yaşındaki Mustafa A, 19 yaşındaki yeğenini av tüfeğiyle öldürdü.

Korkunç cinayetin görgü tanığından kahreden ifade: Hastaneye götürebilseydim belki de yaşayacaktı Kocaeli'de bir kadının takside öldürülmesinin ardından, görgü tanığı olan taksici yaşanan dehşeti anlattı. Söz konusu taksi şoförü, "İlk vurduğunda yaşıyordu, hastaneye gitmeme izin verseydi şu an kadın yaşıyor olacaktı" dedi.

Kaza kavgası cinayetle sonlandı Kırklareli'de iki otomobil kaza yaptı. Ardından kavga yaşandı. Bir kişi aldığı darbelerle hayatını kaybetti.