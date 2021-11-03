Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikameti üzerinde meydana geldi. TEM üzerinde seyir halinde olan Sedat D. idaresindeki otomobil, Ebubekir F. yönetimindeki minibüs ve Muharrem Y. yönetimindeki marka kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Sedat D., otomobilde yolcu olarak bulunan Esma A. ve minibüs sürücüsü Ebubekir F. araçlarında sıkışarak yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, araçları içinde sıkışan yaralıları kurtarabilmek için çalışma başlattı.

SIKIŞTIKLARI YERDE ÇIKARILDILAR

Ekiplerin çalışmaları sonrasında sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslara alınarak tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere götürüldü.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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