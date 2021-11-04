Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 27 düzensiz göçmen, bottan alınarak kıyıya getirildi.
Dikili ilçesi açıklarında da lastik bot içerisindeki aynı unsurlarca geri itilen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yabancı uyruklu 59 kişi, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Yunan Sahil Güvenliği 48 göçmeni Türk karasularına itti Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 48 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Muğla'da 46 düzensiz göçmen yakalandı Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki dağlık alanda 46 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, ifade işlemleri için ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.
İzmir açıklarında 59 göçmen kurtarıldı
İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 59 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılanlar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 27 düzensiz göçmen, bottan alınarak kıyıya getirildi.
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