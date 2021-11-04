Türkiye Gazetesi

Sosyal medya üzerinden fal bakma bahanesiyle bir kadının 625 bin 650 lirasını dolandırdıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 3 sanıktan biri, “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis ve 2 bin 80 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Duruşmaya, tutuksuz iki sanık ile taraf avukatları katıldı. Işıl Avşar’ın avukatı, sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde müvekkilini dolandırdığını, zararlarının giderilmediğini, bu yüzden cezalandırılmalarını istedi. Sanık Sevgin Mükerrem Ergüneş’in avukatı, müvekkilesinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kanıtlanmış delil olmadığını, bu yüzden beraatine karar verilmesini talep etti.

İKİ SANIĞA BERAAT

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, hileli davranışlar sergileyen sanık Sevgin Mükerrem Ergüneş’i “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis ve 2 bin 80 lira adli para cezasına çarptırdı. Heyet, sanıklar Hatice Defne B. ve Irmak A.’nın üzerine atılı suçların sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması sebebiyle ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

Facebook üzerinden 43 kişi dolandıran 2 kişi tutuklandı Afyonkarahisar'da Facebook üzerinden 43 kişiyi toplam 479 bin 457 lira dolandırdığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Dolandırıcılarla başı dertte olan avukat: Gerekirse ismimi değiştireceğim Erzurum’da yaşayan 16 yıllık Avukat Esra Yılmaz’ın başı dolandırıcılarla dertte. İnternetten ürün siparişi veren ve o ürünü iptal ettiren ya da kargodan ürünü teslim almayan kişileri, ismini kullanarak dolandıran şebeke yüzünden Esra Yılmaz her gün onlarca kişi tarafından aranıyor.