Türkiye Gazetesi

Muş'un Bulanık ilçesinde düğününe 2 gün kala silah zoruyla 7 yıl önce dağa kaçırılan Elif Esener’in annesi Elma Esener ve 2014 yılında çocuğu dağa kaçırılan baba Salih Kırmızıyıldız, çocukları için eyleme katıldı.

Eyleme yeni katılan anne Elma Esener “Kızımın düğününe 2 gün kala zorla götürdüler. Kendi isteğiyle gitmedi. Silah zoruyla kaçırdılar. Burada bizim bir suçumuz yok. 7 yıldır haber alamıyoruz. Bizim yüreğimiz, ciğerimiz yanıyor, dünya bize zindan oldu. Ölene kadar burada bekleyip, evlat nöbeti tutacağım” dedi.

"ÇOCUĞUMU GERİ İSTİYORUM"

Baba Salih Kırmızıyıldız ise oğlunun 2014 yılında zorla dağa kaçırıldığını belirterek “Oğlumu kaçırdıklarında İstanbul’daydım, gelene kadar çocuğuma yetişemedim. Oğlumdan şimdiye kadar hiç haber alamadım. Çocuğumu geri istiyorum” ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı ağız değiştirdi: CHP ve İYİ Parti'den terör tepkisi HDP ile yapılan ortaklığı dile getirmeyen ancak her seferinde bu partiden ayrı hareket edemeyen Millet İttifakı’nın ortakları İyi Parti ve CHP’den gelen açıklamalar akıllara ‘Yeni bir strateji mi izleniyor?’ sorusunu getirdi.

Terör örgütünde Kandil-Kamışlı çatışması YPG'nin sözde lideri Şahin Cilo'nun yerine bir başka teröristin getirilmesi, terör örgütünün içinde çatışmaya dönüştü.

Terör örgütünde harekât paniği: 9 bin asker sevk edildi Suriye’nin kuzeyine yapılacak harekât öncesi terör örgütünde panik had safhaya ulaştı. Kandil, Serhat kod adlı haini bölgeye gönderirken Ayn el-Arap’taki tapu ve nüfus kayıtları kaçırıldı.